Allemagne : le réfugié syrien célèbre pour son selfie avec Merkel traîne Facebook en justice

Un cliché symbole, devenu désinformation par l’image et potentiel boulet pour Facebook. Le 10 septembre 2015, lorsqu’Anas Modamani, jeune réfugié syrien originaire de la banlieue de Damas, se décide à prendre un selfie aux côtés d’Angela Merkel alors en visite dans un centre d’hébergement, il n’imaginait pas que sa photo, à l’époque emblème de la politique d’accueil de l’Allemagne, allait bientôt se transformer en cauchemar.





Et pour cause : comme le raconte The Guardian, très vite, le web et les réseaux sociaux s’emparent du selfie. Partout en Europe, les "anti-migrants" se déchaînent. L’image tourne abondamment, bien souvent accompagnée de messages haineux. Puis la situation du jeune homme empire. Tour à tour, rappelle Rue89, Anas Modamani est accusé à tort d’être l’un des terroristes ayant frappé Bruxelles le 22 mars 2016, d’être l’auteur d’un attentat suicide à Ansbach le 24 juillet et, enfin, d’avoir agressé et mis le feu à un sans-abri à Berlin le 27 décembre.