La famille de Hanovre se déchire sur fond de mariage aristocratique

"Je continue d'espérer que mon fils finira par penser à l'intérêt supérieur de notre famille et par céder, je suis prêt à la discussion et à la réconciliation", a déclaré Ernst-August de Hanovre senior, 63 ans, au quotidien économique allemand Handelsblatt. Son fils le prince Christian et sa demi-sœur, fille de Caroline, la princesse Alexandra étaient, quant à eux, bien présents.





Il faut dire que le prince, lointain cousin de la reine d’Angleterre, avait déjà mal digéré la première union de son fils "contre sa volonté" avec une roturière, Chantal Hochuli. Cette fois-ci, ce sont des biens donnés à son fils qui sont en question (des terres, des propriétés et des biens). Selon des sources proches de l'affaire citées par LePoint.fr, le conflit familial viendrait de la gestion autour de la Fondation de Cumberland, qui chapeaute les biens des Hanovre. Le père détient aujourd’hui les biens autrichiens et a cédé à son fils aîné les biens allemands. Mais il soupçonnerait son fils "de vouloir prendre entièrement le pouvoir, soutenu par les administrateurs de la fondation, qui chercheraient à l'écarter".