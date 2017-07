Allemagne : plusieurs femmes agressées sexuellement lors d'une fête locale près de Stuttgart

Les échauffourées ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche entre la police et des groupes de plusieurs dizaines de jeunes, qui s'étaient extraits d'une foule d'un millier de personnes venues participer à la fête populaire annuelle de la ville de 40.000 habitants.





Ils ont alors lancé des bouteilles contre la police et d'autres spectateurs, a indiqué le chef de la police locale, ajoutant que plusieurs des agresseurs étaient alcoolisés. Il y a eu "une agression, une escalade et une violence qui n'était pas prévisible". La situation a été à certains moment "hors de contrôle" et les forces de l'ordre ont dû appeler des renforts pour "doubler" leurs effectifs, a-t-il ajouté.





Les agressions sexuelles commises lors de cette fête populaire rappellent, bien que dans une ampleur bien moindre à ce stade, la vague d'agressions commises à Cologne contre des femmes par des migrants le soir de la Saint-Sylvestre 2015, année au cours de laquelle l'Allemagne avait accueilli 890.000 demandeurs d'asile. Quelque 1.200 plaintes avaient été déposées, dont plus de 500 pour agression sexuelle.