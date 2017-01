Allemagne : trois personnes soupçonnées d'être liées au terrorisme islamiste arrêtées à Berlin

Un mois et demi après l'attentat perpétré à Berlin, trois personnes soupçonnées d'être liées au terrorisme islamiste ont été arrêtées ce mardi dans la capitale allemande, a indiqué un porte-parole de la police mardi soir à l'agence allemande dpa. Il y a eu des perquisitions et des interpellations, a confirmé le porte-parole, sans fournir de plus amples précisions.





Selon le site internet du quotidien Bild, ces trois personnes sont liées à l'organisation Etat islamique (EI) en Syrie et en Irak.

La justice enquête sur la préparation d'un "acte grave portant atteinte à l'Etat", selon le tabloid allemand, mais il n'y a toutefois "pas d'indice concernant des projets concrets d'attentat en Allemagne".