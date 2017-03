Allemagne : vers l'indemnisation de 50.000 homosexuels condamnés sur la base d'un texte nazi

Un petit retour en arrière s’impose. De 1872 à son abrogation en 1994, l'article 175 du Code pénal allemand punissait de prison "les actes sexuels contre nature (...), que ce soit entre personnes de sexe masculin ou entre hommes et animaux". Sa sévérité avait été accrue en 1935 par un amendement nazi prévoyant jusqu'à dix ans de travaux forcés. Si bien que plus de 42.000 hommes ont été condamnés à ce titre sous le IIIe Reich, envoyés en prison et pour certains en camp de concentration.

L’article 175 a été maintenu après-guerre, conduisant à 50.000 nouvelles condamnations dans la jeune démocratie ouest-allemande. Des procès qui ont eu lieu pour l'essentiel jusqu'en 1969, date à laquelle l'article 175 est revenu à sa version d'avant 1935. En Allemagne de l'Est, l'article 175 avait d'emblée été rétabli dans sa première version et a été supprimé en 1968. En 1957, la Cour constitutionnelle allemande attribuait encore aux hommes homosexuels un "comportement sexuel débridé", synonyme de dangerosité sociale, assurant à l'inverse que les femmes homosexuelles étaient plus "passives".