MeToo ("Moi aussi") : Alyssa Milano déclenche une nouvelle vague de témoignages d'abus sexuels

Sur Twitter, une femme y explique avoir été la victime d'une agression sexuelle de la part d'un dentiste lorsqu'elle était enfant puis violée quelques années plus tard lors d'un rendez-vous avec "un ami".





La journaliste américaine Michelle Velez relate avoir été harcelée à moultes reprises par des collègues de travail. "Un de mes patrons m'a attrapé et embrassé les fesses et m'a dit qu'il voulait me voir en dehors du boulot [...]J'avais 19 ans et je n'en ai jamais parlé à personne", raconte t-elle. "J'ai interviewé un homme qui a passé son temps à me dire combien il me trouvait belle et qu'il voudrait me téléphoner tous les jours à l'issue de l'entretien", continue-t-elle.