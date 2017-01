Amazon va créer 100.000 emplois en 18 mois aux Etats-Unis

Le président élu, notamment sur la base d'un retour des emplois sur le sol américain, avait d'ailleurs demandé la veille, lors de sa première conférence de presse depuis son élection, que les entreprises développent leurs activités sur le sol américain : une demande pressante en forme d'exigence. Pour autant, y a-t-il un lien entre l'injonction de Trump et l'annonce de Bezos ? Pas si sûr. On se souvient que le patron d'Amazon souhaitait se débarasser de Trump en lui réservant une place dans l'une de ses fusées .





En réponse, le magnat de l'immobilier avait accusé Jeff Bezos d'utiliser le Washington Post, dont il est le patron, comme "un outil de pouvoir politique contre (lui)" et comme un moyen de pression sur les élus du Congrès pour qu'ils ne taxent pas Amazon "comme ils le devraient".





Mais Trump peut-il se passer du poids de Jeff Bezos dans l'industrie américaine ? Pas sûr non plus. Bezos pèse lourd en terme d'emplois, sur le sol américain. Trump n'avait d'ailleurs pu se passer de lui et l'avait convié à la table ronde des patrons de la Silicon Valley, organisée peu avant Noël. Des grands patrons qui ont soutenu, en majorité, la candidate démocrate Hillary Clinton.