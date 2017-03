Ambassadeurs expulsés, match de foot annulé... La Corée du Nord et la Malaisie continuent de s'écharper après l'assassinat de Kim Jong-Nam

La mort du demi-frère de Kim Jong-Un n’en finit plus de perturber les relations diplomatiques entre la Corée du Nord et la Malaisie. Dernier épisode en date ? L’expulsion, ce lundi, de l’ambassadeur nord-coréen, qui a occasionné de sa part une salve de critiques. La brouille s’est même étendue sur le terrain… du foot, un match entre les deux équipes nationales tombant à l’eau.





Peu avant son départ de l'aéroport de Kuala Lumpur, l'ambassadeur Kang Chol a réitéré ses critiques sur l'enquête concernant l'assassinat de Kim Jong-Nam, 45 ans. Kang Chol l’assure : les investigations ont été mal "orientées par la police malaisienne. Ils ont procédé à une autopsie sans consentement et participation de l'ambassade de la Corée du Nord, et arrêté plus tard un citoyen nord-coréen sans preuve indubitable sur son implication dans l'incident".