Angleterre : elle fait croire à son amant qu’elle est atteinte d’un cancer et lui soutire plus de 43.000 euros

L'histoire fait la Une des tabloïds anglais. Pamela Jackson, 49 ans, a empoché une coquette somme au cours des quatre dernières années après avoir fait avaler à sa victime qu’elle avait besoin d’argent pour suivre un le traitement contre le cancer de la moelle.





Mieux, pendant toute cette période, elle avait volontairement caché sa relation à son… fiancé, selon la cour. Et pour avoir cet argent, elle n’a pas manqué de mensonges : elle a affirmé avoir été victime d’un vol, que son frère était mort et avait laissé une dette de près de 6000 euros… Son amant a été contraint de vendre sa moto pour financer ses demandes et a également dû emprunter de l’argent à un proche.





Mais l'escroquerie a pris fin lorsque l'amant et le fiancé se sont retrouvés tous les deux dans l'appartement de Pamela alors qu'elle était à New York aux côtés de sa nièce qui, disait-elle, se battait contre la mort après un accident de voiture. La femme a été condamnée à 18 mois de prison après avoir plaidé coupable devant la cour d’assises de Stroke-on-Trent, en Angleterre.