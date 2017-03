D’où vient le terme "Brexit" ? Quand est-il apparu ? On vous dit tout

Si l’année 2016 était celle du Brexit, 2017 l'est aussi. Ainsi, après avoir marqué l’actualité politique, économique et internationale depuis le 23 juin dernier et le référendum qui a dit "oui" au Brexit, le (long) processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne est véritablement enclenché ce mercredi 29 mars. C'est donc l'occasion de revenir sur la sémantique de ce terme, symbole d'une UE en plein doute.





En novembre dernier, les linguistes de la célèbre et prestigieuse maison d’édition américano-britannique HarperCollins avaient à juste titre décidé de placer le néologisme formé autour des mots Britain et Exit (Grande-Bretagne et Sortie) tout en haut de leur classement des "mots de l’année". Manifestement apparu en 2012, son usage a augmenté de plus de 3.400 % en 2016 d’après les calculs de l’éditeur. Soit tout simplement une hausse "jamais vue" depuis l’existence de ses mesures. Et pour cause...