Antisocial, narcissique, machiste ? La santé mentale de Donald Trump inquiète des psychiatres américains

La santé mentale du président des États-Unis inquiète. Près de 25 psychiatres affirment que Donald Trump souffre de troubles de la personnalité : des tendances antisociales, narcissiques et machistes qui, selon eux, sont des motifs d'imputation. Habituellement tenus par le secret - la règle "Goldwater" stipule qu'il est contraire à l'éthique pour ces experts de donner un avis professionnel sur des personnalités qu'ils n'ont pas examinées en personne et dont ils n'ont pas obtenu le consentement pour évoquer leur santé mentale dans des déclarations publiques - ces derniers ont invoqué leur "responsabilité éthique" d'avertir le public américain sur les "dangers" que Trump représente pour le pays.

"Grab by the p***y" : Donald Trump, chauvin et violent ?