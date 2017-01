Appel Hollande-Trump : de quoi vont-ils bien pouvoir parler ?

Donald Trump n'a jamais caché sa fascination et sa volonté de se rapprocher de la Russie. "J'espère que nous aurons une relation fantastique. C'est possible. Et c'est aussi possible que ça ne marche pas. On verra ce qui se passera", a-t-il déclaré ce vendredi, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche en compagnie de Theresa May.





Le président est resté flou sur une possible levée de sanctions internationales contre la Moscou. "Nous verrons ce qui va se passer. Il est très tôt pour parler de cela", avait-il botté en touche. Ces sanctions, soutenues par les principaux dirigeants de l'Union européenne, François Hollande le premier, avaient été déclenchées en réaction au rattachement de la Crimée en mars 2014 suivi de l'intervention russe en soutien à des séparatistes ukrainiens dans l'est de l'Ukraine.