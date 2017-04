Après avoir accueilli DSK et Tupac, la célèbre prison de Rikers Island, à New York, pourrait fermer

Après Alcatraz il y a plus de 50 ans, une autre île-prison emblématique des États-Unis va-t-elle bientôt fermer ses portes ? Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé vouloir fermer la prison de Rikers Island, située au milieu de l'East River et célèbre pour avoir accueilli plusieurs célébrités, dont l'ancien directeur du FMI Dominique Strauss-Kahn.





La prison, dans laquelle vivent aujourd'hui plus de 9.000 détenus, est également réputée pour sa violence et son état de délabrement. "Depuis trop longtemps, Rikers Island se distingue comme un symbole d'injustice dans notre ville, comme une tâche sur notre système pénal", a déclaré Melissa Mark-Viverito, élue hispanique des quartiers du Bronx et de Harlem, citée par l'AFP.





"Pendant longtemps, j'ai trouvé l'idée noble mais je ne voyais pas comment y arriver, vu les conditions auxquelles nous étions confrontés", a expliqué Bill de Blasio à propos de la fermeture du site. "Il est apparu clairement qu'il fallait qu'on allonge les délais si on voulait être honnête, et que 10 ans était la durée minimum pour y arriver."