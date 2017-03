Après avoir donné des frayeurs aux services secrets américains, Trump a (enfin) changé de téléphone

Son téléphone portable inquiétait les services secrets américains. Il en a enfin changé. Depuis son investiture, Donald Trump refusait d’abandonner son vieux mobile, un Samsung Galaxy S3. Et, ce, malgré les insistantes recommandations de ses proches collaborateurs. Non que le modèle fut trop peu digne d’un président des États-Unis. Le problème se posait surtout concernant le manque de sécurité de l’appareil, dont le système d’exploitation, trop ancien, n’était plus mis à jour depuis 2015. Une nécessité pour corriger les failles de sécurité mises au jour quotidiennement. Son téléphone, qu’il utilisait notamment pour tweeter intempestivement, n’était donc nullement protégé des attaques.