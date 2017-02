Après avoir soutenu Donald Trump, Kanye West retourne sa veste et supprime ses tweets

Mais près de trois semaines après l’intronisation du président républicain et toutes les nombreuses polémiques et décisions politiques contestées dans le pays et outre-Atlantique, le mari de Kim Kardashian a finalement tout simplement décidé de retourner sa veste.





Lundi 6 février, le rappeur a tout bonnement supprimé tous les tweets au sujet de celui qui déclarait être un ami "depuis très longtemps". Selon les informations recueillies par le site américain TMZ qui a repéré ces suppressions de posts, Kanye West serait "très mécontent des décisions du président durant ses premières semaines dans le bureau ovale", dont notamment le "Muslim Ban".