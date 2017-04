Après des échanges tendus durant sa campagne, Donald Trump aimerait rencontrer le pape François

En février 2016, le pape François et Donald Trump, alors candidat à la primaire républicaine, avaient exposé leurs profondes divergences sur leur vision du monde. "Une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne", avait lancé le pape dans l'avion qui le ramenait du Mexique, provoquant une réaction courroucée du magnat de l'immobilier qui avait jugé "honteux" qu'un leader religieux "mette en doute la foi d'une personne".





"Le pape n'a entendu qu'une version de l'histoire, il n'a pas vu la criminalité, le trafic de drogues et l'impact économique négatif que les politiques actuelles ont sur les Etats-Unis", avait-il ajouté, défendant son projet de mur à la frontière mexicaine.





Lors de la prestation de serment de Donald Trump, le 20 janvier, le pape François avait prié pour que ses décisions soient "guidées par les riches valeurs spirituelles et éthiques" du peuple américain, avec une "préoccupation pour les pauvres et les exclus".