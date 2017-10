Après Harvey Weinstein, le réalisateur américain James Toback accusé d'agression sexuelle par plus de 30 femmes

Usant d'un mode opératoire bien précise, l'homme de 72 ans, se vantant de son travail à Hollywood, les auraient toutes approchées en leur proposant un rôle dans un de ses films, avant de leur faire des avances insistantes ou de les toucher sans leur consentement. Certaines de ces accusatrices, actrices, journalistes ou anonymes, décrivent James Toback se frottant contre elles ou se masturbant en leur présence, après les avoir entrainées dans des lieux tels que des chambres d'hôtel.





Ce n'est pas la première fois que le réalisateur américain est ainsi épinglé. En 1989, déjà, un article du magazine Spy rapportait la manière dont il "traînait dans les rues de l'Upper West Side à New York, et approchait des femmes. Il leur disait qu'il était un réalisateur hollywoodien et leur proposait de leur montrer sa carte. Ce petit discours se terminait inlassablement par une invitation à se rencontrer en tête-à-tête, à une heure tardive, pour évoquer son apparition dans le film".