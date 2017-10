Après l’Amérique centrale, l’ouragan Nate menace les Etats-Unis

La tempête Nate a frappé, jeudi, le Nicaragua, laissant derrière lui un pays ravagé par l’eau et la boue. Même paysage de désolation au Costa Rica, où 30 personnes sont toujours portées disparues. Alors que l'Amérique centrale compte ses morts, la tempête Nate continue sa route en direction des Etats-Unis et se renforce : c'est désormais un ouragan. Les habitants de Louisiane se préparent au pire et un couvre-feu a été décrété.