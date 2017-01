Après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, Israël relance la colonisation en Cisjordanie

C'est la deuxième décision israélienne en ce sens en deux jours seulement. La colonisation vient également d'être relancée à Jérusalem-Est par la municipalité israélienne de la ville sainte. Celle-ci a donné son feu vert à la construction de 566 logements dans des quartiers de colonisation dans l'est de la ville, partie majoritairement palestinienne, occupée et annexée par Israël. "Les règles du jeu ont changé avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Nous n'avons plus les mains liées comme du temps de Barack Obama, désormais nous pouvons enfin construire", avait déclaré Meïr Turjeman, président de la commission de la construction et de la planification de la municipalité.