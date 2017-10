Après la Catalogne, deux régions italiennes organisent un référendum pour réclamer plus d'autonomie

Quelques semaines après la Catalogne, c'est un autre référendum régional qui va se tenir ce dimanche 22 octobre, en Lombardie et en Vénétie, deux régions du nord de l'Italie. Si les modalités et l'objet de ce vote sont très différentes de celui qui s'est déroulé le 1er octobre, elles concernent tout de même l'autonomie des régions. Ce scrutin consultatif, organisé exclusivement en ligne, a été initié par les présidents des deux régions, Roberto Maroni et Luca Zala, tous les deux issus de la Ligue du nord.





Ce parti régionaliste, populiste et xénophobe est l'allié historique de Forza italie, le parti de Silvio Berlusconi. Contrairement à la situation en Espagne, ce vote est garanti par la Constitution et permet aux deux régions de réclamer davantage d'autonomie sur la fiscalité, la santé, les infrastructures, mais il ne remet pas en cause l'unité italienne. En Lombardie, Roberto Maroni envisage également de réclamer davantage d'autonomie en matière d'immigration et la sécurité, deux thématiques chères à son parti