Après la révélation de sa liaison adultère avec sa collaboratrice, le gouverneur de l'Alabama Robert Bentley démissionne

Il a fini par démissionner. Menacé de destitution et de poursuites pénales, Robert Bentley, 74 ans et gouverneur de l’Alabama, a jeté les armes lundi 10 avril, après près d’un an de scandale et la révélation en mars 2016 de sa liaison adultère qu’il entretenait depuis plusieurs années avec sa collaboratrice Rebekah Caldwell Mason. "J'ai passé la dernière année en prières profondes et sincères pour notre Etat et nos habitants. Je prie chaque matin pour recevoir sagesse, aide et pardon pour les péchés que j'ai commis", a ainsi déclaré Robert Bentley. Un dénouement qui conclut la lente descente aux enfers d'un ancien dermatologue bénévole dans une église devenu un homme politique respecté, dévoré par une passion amoureuse tardive mais animé du désir tout aussi puissant de protéger sa réputation par tous les moyens, y compris ceux de l'Etat.





Alors que la région a été frappée ces dernières années par des scandales de corruption qui ont conduit de nombreux responsables républicains et démocrates derrière les barreaux, la faute était cette fois trop flagrante et toute la classe politique a fini par lâcher le dirigeant républicain. "C'est tellement choquant venant de sa part, cela ne ressemble pas du tout à sa personnalité", dit à l'AFP la journaliste locale Leada Gore, de l'Alabama Media Group, qui a couvert toute l'affaire.

Dès 2013, Dianne Bentley, l’épouse du gouverneur, a eu de sérieux doutes sur la fidélité de son mari. Mme Mason, ancienne journaliste de télévision aujourd'hui âgée d'une quarantaine d'années et elle-même mariée, a vite monté les échelons, d'attachée de presse à directrice de la communication puis conseillère politique omniprésente dans la vie du chef de l'exécutif de cet Etat conservateur et pauvre du Sud des Etats-Unis.