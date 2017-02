Après les critiques de Donald Trump sur Paris, François Hollande veut l'inviter à... Disneyland

François Hollande lui a rétorqué que sa visite sur le premier site touristique de France a pour but "d'envoyer au monde entier ce message que la France est aimée (...). Par les Américains, enfin la plupart des Américains, et partout dans le monde". Et d'ajouter : "J'enverrai peut-être un billet spécial à l'un d'entre eux pour qu'il vienne au moins à Eurodisney et qu'il comprenne ce qu'est la France."





Plus tôt, dans la journée, alors qu'il était au Salon de l'agriculture, François Hollande avait déjà répondu une première fois aux propos du président américain, en déclarant notamment que "ici, il n'y a pas de personnes qui prennent des armes pour tirer dans la foule".