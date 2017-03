Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni interdit les ordinateurs et tablettes sur les vols en provenance de six pays

Les tablettes et ordinateurs portables bientôt logés à la même enseigne que les rasoirs, les couteaux ou les aérosols non inflammables sur les vols en provenance de certains pays du Moyen-Orient et de Turquie ? Les Etats-Unis ont franchi le cap ce mardi 21 mars, rejoint très vite par le Royaume-Uni. Objectif affiché : prévenir le risque terroriste.





Désormais, les voyageurs au départ d’Abu Dhabi, d'Amman, du Caire, de Casablanca, de Doha, de Dubaï, de Koweït City, de Ryad et de Djeddah et qui se rendent aux Etats-Unis devront prendre leurs précautions avant d’embarquer, et donc placer leurs objets électroniques plus gros qu’un téléphone portable dans leur valise en soute. Une mesure applicable dès vendredi aux USA.