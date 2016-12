Après les sanctions américaines, Poutine va miser sur Donald Trump

La sanction de Barack Obama pourrait sonner comme un camouflet pour Vladimir Poutine. Accusée d’ingérence dans l’élection américaine, la Russie doit faire face à l’expulsion de 35 de ses agents.





Quelques heures après cette annonce, le Kremlin a promis de répliquer avec des mesures de rétorsion "adéquates". Et si CNN évoque d’ores et déjà la fermeture d’une école anglo-américaine à Moscou, le Kremlin pourrait tempérer ses ardeurs et calmer le jeu comme l’a fait Donald Trump par l’intermédiaire d’un bref communiqué.