Après leur embrouille sur Twitter, Donald Trump tend la main à la Chine

Il a préféré jouer la carte de l’apaisement. Donald Trump a envoyé au président chinois Xi Jinping une lettre dans laquelle il souhaite une "relation constructive" entre les Etats-Unis et la Chine. Ce courrier remercie "le président Xi pour sa lettre de félicitations envoyée à l'occasion de l'investiture du président Trump et souhaite au peuple chinois une heureuse Fête des Lanternes et une prospère Année du Coq", selon un porte-parole du président américain.





Dans son message, "le président Trump a indiqué qu'il se réjouit de travailler avec le président Xi pour développer une relation constructive qui bénéficie aussi bien aux Etats-Unis qu'à la Chine", a également déclaré le porte-parole.