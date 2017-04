Après sa parade militaire géante, la Corée du Nord rate un tir de missile

Moins de vingt-quatre heures après son impressionnante démonstration de force, la Corée du Nord a essuyé un échec lors d’un essai de missile dimanche. Un revers pour Pyongyang, à l’heure où les tensions avec Washington sont exacerbées. La veille, le régime nord-coréen avait organisé un défilé militaire géant pour le 105e anniversaire de la naissance du fondateur de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Il-Sung. Un défilé musclé et une réponse indirecte au président américain Donald Trump qui a promis de "traiter le problème" nord-coréen. Au cours de la parade militaire, une soixantaine de missiles ont notamment été exhibés.





Depuis une semaine, la Corée du Nord et les Etats-Unis multiplient les déclarations hostiles. Pyongyang a accéléré ses programmes balistiques et nucléaires pourtant interdits par la communauté internationale. Depuis 2016, le régime nord-coréen a réalisé deux essais nucléaires et des dizaines de tirs de missiles. Les observateurs craignaient que Kim Jong-Un s'appuie sur l'anniversaire de samedi pour réaliser un sixième essai nucléaire. Jeudi, Donald Trump a envoyé dans la région le porte-avions Carl Vinson et son groupe aéronaval. Le lendemain, la Corée du Nord s’est alors dit prête à riposter "par le nucléaire" à "toute attaque nucléaire".