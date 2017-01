Après son voyage en Syrie, Jean Lassalle accuse ses détracteurs de "tromper et trahir le peuple français"

Jean Lassalle n’a pas apprécié les critiques. En déplacement en Syrie et à Alep, accompagnés des députés Thierry Mariani (LR) et Nicolas Dhuicq (LR), le candidat à la présidentielle a donné son point de vue à LCI sur la situation locale après avoir rencontré le président Bachar al-Assad dimanche. Invité de la matinale quelques instants seulement après son retour en France, il s’est expliqué sur sa démarche : "Je ne suis pas un juge à La Haye (ndlr : la cour pénale internationale), mon devoir c’est d’aller voir sur place".





"Ce que j’ai vu, c’est cataclysmique", a-t-il poursuivi. "C’est une ville qui sort des combats, la mort est partout et en même temps la vie et l’espoir (aussi). Les hommes et les femmes reviennent de toutes parts". Interrogé à propos des témoignages d’atrocités commises sur les habitants qui ne veulent plus revenir à Alep, le député des Pyrénées-Atlantiques réplique que ce n’est "pas du tout" ce qu’il a vu.