L'Arabie saoudite autorise (enfin) les femmes à conduire

Ce décret n'entrera cependant en vigueur que dans dix mois, en juin 2018, à la fin du ramadan. Car d'ici là, c'est tout un système administratif qu'il faut revoir. "Il faut mettre des infrastructures en place, des auto-écoles pour les femmes", détaille Clarence Rodriguez, une ancienne correspondante française en Arabie Saoudite qui a védu douze ans dans le pays. Et ce n'est pas tout, il reste encore à "former la police féminine", poursuit-elle. "Parce qu'en Arabie saoudite, une femme ne peut pas être arrêtée par un policier homme à cause de la loi chariatique (qui implique) la non-mixité."