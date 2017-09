Arabie Saoudite : l'autorisation de conduire pour les femmes s'explique aussi par des raisons économiques

Enfin, si les Saoudiennes peuvent se réjouir de la levée de l'interdiction de conduire, elles restent soumises à des restrictions plus sévères encore, profondément ancrées dans une société musulmane conservatrice. Premier d’entre eux : le système de tutelle, qui les oblige à solliciter l'autorisation d'un membre masculin de la famille proche pour des démarches de la vie quotidienne. Concrètement, une femme peut se trouver dans l'obligation de demander à son frère cadet la permission d'entreprendre une intervention médicale ou de voyager à l'étranger.





Des restrictions sont aussi imposées en matière de mariage : en plus de l'interdiction qu'on trouve dans la plupart des pays arabes de contracter un mariage avec des non-musulmans, le Comité permanent pour les recherches islamiques et l'émission de Fatwas - un organisme officiel - a décidé qu'une femme sunnite ne pouvait épouser un "homme chiite ou communiste (athée)". D'autres restrictions ont été levées en théorie, mais sont toujours appliquées dans les milieux conservateurs de ce pays de plus de 31 millions d'habitants.