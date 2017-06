Arabie saoudite : un attentat contre la Grande Mosquée de La Mecque déjoué in extremis par la police

Selon lui, le kamikaze, chargé de mener l'attentat, s'est fait exploser après avoir refusé de se rendre aux forces de sécurité, qui ont assiégé un bâtiment de trois étages, situé dans l'enceinte de la Grande mosquée et où il s'était barricadé. Six résidents étrangers et cinq policiers ont été blessés, a précisé le porte-parole. Il a expliqué que le groupe "terroriste" avait visé "le lieu le plus sacré" des musulmans et exécutait "des plans dirigés depuis l'étranger dans le but de nuire à la sécurité et à la stabilité" du royaume saoudien. Il n'a pas cité nommément les commanditaires de l'attentat déjoué ou les pays qui l'auraient inspiré.