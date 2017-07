Arabie Saoudite : la femme arrêtée après s'être baladée en minijupe a été libérée sans inculpation

En Arabie saoudite, les femmes sont tenues de sortir en public vêtues d'une abaya noire, l'habit traditionnel qui les recouvre de la tête aux pieds. Elles n'ont pas le droit de conduire et ont besoin de l'accord d'un tuteur masculin pour travailler, faire des études ou voyager à l'étranger. La vidéo a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes appelant à poursuivre la jeune femme en justice pour entorse aux règlements dans le royaume. Beaucoup d'autres, à l'étranger, avaient pris fait et cause pour la jeune femme.