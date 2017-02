VIDEO - Argentine : polémique après l'expulsion de trois baigneuses topless

Alors que des groupes féministes appellent à une manifestation seins nus à Buenos Aires baptisée "tetazo" (coup de sein), un juge a décidé mercredi 1er février de classer sans suite la plainte déposée par un homme, se plaçant du côté des baigneuses pour dit-il "faire avancer les libertés individuelles". Il a également appelé la police à la "prudence".





"Le fait qu'une femme soit seins nus ne constitue pas un acte qui cause un préjudice à des tiers, et ne concerne donc pas les magistrats", a argumenté le juge Mario Juliano dans le journal La Nacion. "Cela peut être considéré comme un acte de rébellion civique contre les normes culturelles, mais en aucun cas cela peut-être interprété comme une contravention et encore moins un crime", a-t-il pousuivi. Dont acte.