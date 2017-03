Argentine : une bousculade monstre à un concert de rock fait deux morts

Pour apercevoir la star du rock argentin Indio Solari, la ville d’Olavarria, habituellement peuplée par 130 000 habitants, a dû faire face à un afflux de 300 000 fans dimanche. Un raz de marée humain qui a complétement débordé les organisateurs du concert et causé la mort de deux personnes au cours d’une énorme bousculade. "La situation est devenue incontrôlable […], on n’attendait pas autant de monde", a expliqué le maire de la ville. D’habitude, "il est question de 170 000 personnes" poursuit-il, décrivant une foule qui "débordait de partout" et "plus de 100 000 véhicules" qui se sont agglutinés dans les rues.