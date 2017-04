Malgré les recours judiciaires et les contestations, l'Arkansas va exécuter cinq prisonniers avant la fin avril

Depuis quelques semaines, l’Arkansas est plongé dans un imbroglio judiciaire des plus surréalistes. À cause d’un médicament utilisé pour les exécutions qui va arriver à expiration à la fin du mois, le gouverneur de l’État avait ordonné la mise à mort de huit criminels avant la fin avril. Malgré l'annulation d'une des peines de mort et le sursis obtenu in extremis par deux des condamnés, l’État est déterminé à poursuivre ce que les juges ont appelé "une frénésie" d’exécutions.





Le duel entre le bureau du procureur et le gouverneur d’un côté, et les avocats des prisonniers et les activistes de l’autre, s’est fortement accéléré le week-end dernier. Chaque camp a remporté tour à tour une manche, au gré des recours qui sont allés jusqu’à la Cour suprême des États-Unis.