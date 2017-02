Arnold Schwarzenegger s’énerve contre Donald Trump : "Je devrais lui éclater la tête contre une table"

Dans quelques années, peut-être un réalisateur aura-t-il l’idée de consacrer un film au duel épique, pour ne pas dire titanesque, qui oppose actuellement Arnold Schwarzenegger à Donald Trump. Interrogé par le Men’s Journal au sujet de sa réaction à la lecture du dernier tweet que le président des États-Unis lui a dédié, l’acteur a répondu : "J’ai appelé mon assistant et je lui ai dit : ‘Je crois qu’en fait, on devrait demander un rendez-vous et retourner à New York. (Il marque une pause) Et lui éclater la tête contre une table'". Comment en est-on arrivé là ?