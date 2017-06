"Arrêtez les plaintes pour intoxications alimentaires !" : haro sur la fraude qui permet aux Anglais de voyager gratuitement

Le communiqué de l’ABTA arrive en effet moins d’un mois après une fronde des hôteliers espagnols et turcs, affirmant que les Britanniques leur avaient coûté des dizaines de millions de livres à cause de fausses plaintes. Ils ont donc décidé, dans ces deux pays, de cesser d’offrir des forfaits tout compris aux touristes britanniques. "Ces fausses allégations vont inévitablement entraîner des prix plus élevés pour tous", commente l’ABTA, qui rappelle que "la présentation d’une réclamation frauduleuse est une infraction pénale, au Royaume-Uni, passible d’un forte amende et d’emprisonnement".