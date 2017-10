Article 155 : le plan de Madrid pour reprendre le contrôle de la Catalogne

De la police aux finances - déjà sous séquestre depuis septembre - en passant par le centre régional des technologies de l’information et des télécommunications (la CCTI, considérée comme stratégique), Madrid entend mettre la main sur l’ensemble des domaines jugés fondamentaux. Comme l’a souligné Soraya Saenz de Santamaria, le pouvoir central donnera notamment des "instructions directes et obligatoires" aux quelque 16.000 Mossos, les forces de l’ordre catalanes. Mais cette mise sous tutelle pourrait être bien plus étendue puisque le gouvernement envisage de prendre le contrôle de la télévision et de la radio publiques de Catalogne – à l'instar de TV3 et Catalunya Radio, ouvertement séparatistes – dans le but de rétablir "une information véridique, objective et équilibrée, respectueuse du pluralisme politique, social et culturel, ainsi que de l'équilibre territorial". Une intervention vertement condamnée par le syndicat des journalistes catalans.