Assassinat de Kim Jong-nam : les deux suspectes inculpées en Malaisie

Les deux femmes affirment avoir été dupées et avoir cru participer à une caméra cachée. Mais la police malaisienne assure qu'elles savaient ce qu'elles faisaient. Le VX est une version plus mortelle du gaz sarin, indolore, inodore et hautement toxique. Les autorités malaisiennes ont déclaré que Kim Jong-nam avait succombé à une mort "rapide et très douloureuse".





L'audience devant le tribunal, situé dans la banlieue de Kuala Lumpur, a duré moins de 20 minutes. Une centaine de policiers lourdement armés et portant des cagoules gardaient les entrées. Le procès des suspectes ne devrait pas commencer avant plusieurs mois. Depuis le début de cette affaire aux relents de Guerre froide, la Corée du Sud pointe un doigt accusateur sur son voisin du Nord, citant un "ordre permanent" du dirigeant Kim Jong-Un pour éliminer son demi-frère, critique du régime parmi les plus hermétiques au monde.





Pyongyang a dépêché en Malaisie un haut diplomate, pour tenter de récupérer le corps de Kim Jong-Nam, qu'elle n'a toujours pas officiellement identifié comme étant la victime. De même les autorités nord-coréennes n'ont pas accepté les conclusions de l'autopsie.