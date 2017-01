Assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara : le corps du tireur enterré dans une tombe anonyme

Avant d'être abattu par les forces de l'ordre, le jeune homme, rasé de près et vêtu d'un costume noir, avait lancé "Allah Akbar" et affirmé vouloir venger la ville syrienne d'Alep. Cet assassinat spectaculaire était survenu en plein réchauffement des relations entre Moscou et Ankara, qui, toutes deux, avaient dénoncé une tentative de sabotage de leur coopération.





Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait rapidement associé l'assassin au réseau du prédicateur islamiste Fethullah Gülen, à qui il impute le coup d'Etat manqué du 15 juillet dernier.