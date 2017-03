Assassinat de Kim Jong-nam : la Corée du Nord interdit aux Malaisiens de quitter son territoire, Kuala Lumpur réplique

Pyongyang avait annoncé plus tôt dans la journée que tous les Malaisiens en Corée du Nord se verraient "interdire temporairement de quitter le pays jusqu'à ce que l'incident survenu en Malaisie soit réglé de manière appropriée", selon l'agence de presse officielle KCNA, citant le ministère des Affaires étrangères.





Pyongyang espère que le gouvernement malaisien règlera la question "de manière juste et opportune, avec bonne volonté", a ajouté KCNA. Les diplomates et citoyens malaisiens présents en Corée du Nord seront autorisés "à conduire leurs affaires et à vivre normalement".