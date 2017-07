Attaque à l'acide : une Indienne aspergée pour la cinquième fois malgré une protection policière

Dans le cas de cette femme, qui aurait d'abord été violée et attaquée une première fois à l'acide par deux hommes en 2008, il s'agirait justement d'un conflit foncier. La victime avait à nouveau été agressée en 2012 et 2013 de manière identique et par les mêmes hommes. Ils voulaient ainsi la contraindre à abandonner les poursuites engagées contre eux devant la justice.





Plus récemment, en mars dernier, ses deux agresseurs l'auraient forcée à avaler de l'acide pendant qu'elle voyageait en train avec une de ses filles. Ces hommes, qui risquent des procès pour toutes ces attaques, ont toutefois été libérés sous caution en avril.