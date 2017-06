Attaque à la gare centrale de Bruxelles : ce que l'on sait

Un an et trois mois après l’attentat du 22 mars 2016 qui a causé la mort de 32 personnes, la Belgique a été frappée par ce que les autorités considèrent comme un acte "terroriste". Mardi, à 20h39, "un homme est entré dans la gare centrale" et s'est dirigé vers des "voyageurs qui se trouvaient au pied des escaliers", a expliqué le parquet fédéral belge dans un communiqué détaillant les faits. Cinq minutes plus tard, "après s’être un peu éloigné, il est revenu au milieu de ce groupe, a saisi sa valise en criant et en provoquant une explosion partielle".





Le parquet ajoute que la valise "a immédiatement pris feu". L'assaillant l'a alors abandonnée avant de descendre "sur le quai à la poursuite d’un chef de gare". Pendant ce temps là, "le sac a explosé une deuxième fois de façon plus violente". A noter que ce dernier "contenait des clous et des bombonnes de gaz". Après cette seconde explosion, l'assaillant "est ensuite remonté dans le hall où il s’est précipité sur un militaire en criant 'Allah Ouakbar'". Réaction immédiate de l'homme en treillis qui a "ouvert le feu en touchant l’individu à plusieurs reprises". Lequel "est décédé sur place, des suites de ses blessures", conclut le parquet belge. Aucun blessé n’est à déplorer.