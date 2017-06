Attaque à la gare centrale de Bruxelles : la sœur du terroriste présumé remet en cause la version de la police

Aux questions de la famille Zariouh, qui souhaite connaître les circonstances de la mort du terroriste ("Pourquoi a-t-il été abattu ? [...] Pourquoi lui a-t-on tiré une balle dans la tête alors qu'ils auraient pu viser les jambes ?"), le communiqué du parquet de Bruxelles donne quelques éléments de réponse : "Il ressort des premiers éléments de l'enquête et notamment du visionnage des caméras de surveillance, que les militaires ont ouvert le feu sur le suspect alors que celui-ci s'approchait dangereusement d'eux. En effet, l'auteur des faits courait vers les militaires avec un objet dans la main et criait 'Allah Akbar !'". Selon la RTBF, l'homme aurait par ailleurs été touché au thorax et non à la tête, contrairement à ce qu'avance Imane Zariouh.





L’enquête qui se poursuit devrait permettre de lever les interrogations de la famille Zariouh, qui a indiqué engager un avocat "pour savoir ce qu'il s'est passé".