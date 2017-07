Attaque à la tronçonneuse en Suisse : le marginal suspecté a été arrêté

La veille, l'homme avait blessé plusieurs personnes dans le centre-ville. L’assaillant visait une filiale de l’assurance maladie en Suisse. Il est entré dans un immeuble de la vieille ville, où il a blessé deux employés dont un grièvement ainsi que trois autres personnes.





L'alerte avait été déclenchée à 10h39 et la police avait immédiatement bouclé une partie de la vieille ville, en ordonnant aux habitants de rester chez eux et aux magasins de fermer leurs portes. Malgré l'important dispositif déployé et la centaine de policiers sur place, l'agresseur a réussi à passer à travers les mailles du filet. Son véhicule a été retrouvé mais pas la tronçonneuse.





Si rien pour le moment ne permet de déterminer les causes de l'attaque, "l'acte est lié à l'assurance", avait reconnu Peter Sticher, le procureur chargé de l'affaire, lors d'une conférence de presse.