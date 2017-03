Attaque à Londres : trois lycéens de Concarneau blessés, dont deux gravement

Johan, scolarisé à Saint-Joseph, faisait partie du voyage qui a viré au cauchemar. Il raconte à nos confrères de Ouest France ce qu'il a vécu ce mercredi. "On n’était pas loin du Parlement, dehors, quasiment sur le pont, on venait à peine de le quitter" quand l’attaque a eu lieu. "Nous étions 36 à marcher sur le pont en groupe". Il poursuit La voiture "arrivait sur le côté, il y avait une barrière qui nous séparait mais elle a cédé et la voiture a foncé sur les élèves. On l’a vue et entendue arriver."





L'élève précise qu'il se trouvait avec 35 autres lycéens au moment de l'attaque. Mercredi soir, les 33 élèves qui n'ont pas été physiquement blessés devaient dormir dans un hôtel de Londres, avant d'être rapatriés jeudi, selon Johan.