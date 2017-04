Attaque à Stockholm : "J'ai vu une foule énorme courir vers moi"

Il s'est trouvé à quelques centaines de mètres du drame. Adam, un adolescent suédois de 15 ans, rentrait à pied de l'école Handelshögskolan, dans le centre-ville de Stockolm, lorsqu'un camion a foncé dans la foule de la rue fréquentée Drottningsgatan, non loin de là.





Contacté par LCI une heure environ après l'attaque, il nous raconte la scène à laquelle il a assisté : "Je rentrais à la maison après les cours quand j'ai vu une foule énorme courir vers moi. Les gens criaient et allaient dans tous les sens dans la rue. J'ai entendu quelques bruits sourds et très forts qui ressemblaient à des coups de feu : je ne sais plus dire combien parce que j'avais très peur pour ma vie."