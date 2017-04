Attaque chimique en Syrie : le bilan s'alourdit à 72 morts, dont 20 enfants

Au moins 72 civils, dont 20 enfants. Le bilan a été revu à la hausse ce jeudi, au lendemain d’une attaque chimique en Syrie. Un acte "intolérable" qui doit être puni, estiment Washington, Londres et Paris, accusant Damas qui nie et incrimine les rebelles.





Le raid aérien mené sur Khan Cheikhoun, un fief rebelle et djihadiste du nord-ouest syrien, a également blessé 170 personnes, dont des enfants. La plupart ont eu le corps saisi de convulsions, peinant à respirer sous leurs masques à oxygène comme en témoigne les nombreuses vidéos et photos diffusées par l'AFP et les réseaux sociaux.