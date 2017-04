Attaque chimique en Syrie : les Etats-Unis ciblent Moscou qui refuse d'entendre parler d'une résolution à l'ONU

Sauf que Moscou n'entend pas changer de position sur ce dossier. L'armée russe a en partie disculpé le régime syrien en affirmant dans la matinée de la frappe aérienne que l'aviation syrienne avait ciblé un "entrepôt" des rebelles contenant des "substances toxiques". En explosant, ces dernières se seraient disséminées dans l'atmosphère.





Ce mardi 4 avril, peu après l'attaque, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone et ont convenu qu'il était "nécessaire de produire des efforts communs pour que se poursuive le cessez-le-feu". "Tous deux se sont mis d'accord en particulier sur le fait de continuer à soutenir la fin des hostilités en Syrie et à promouvoir le processus de négociation à Astana et Genève", indique un communiqué du Kremlin.