Attaque contre le bus des joueurs du Borussia Dortmund : une semaine après, trois revendications mais aucun suspect

- Mardi 11 avril, vers 19h15, trois explosions retentissent à proximité du bus de l’équipe de Dortmund lors de son trajet vers le stade. Les joueurs viennent à peine de quitter le parking de l’hôtel pour se rendre à leur quart de finale face à Monaco lors de la triple explosion.





- Des vitres renforcées du bus ont partiellement volé en éclats et le défenseur international espagnol Marc Bartra, 26 ans, a été blessé et opéré d'une fracture du poignet. Un policier est également touché. Le match est reporté de 24 heures.





- Selon les recherches de la police, les engins explosifs auraient été cachés dans des buissons et actionnés au passage du bus. Les bombes utilisées avaient une portée "explosive" d’une centaine de mètres. Pour causer plus de dégâts, les terroristes présumés avaient placé des "tiges métalliques" qui ont été propulsées par la déflagration. Une d’entre elles est même allée se loger dans le repose-tête d’un siège du bus, a souligné le parquet. Un sous-entendu qui signifie que le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd.