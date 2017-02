Trump se sert de l'attaque du Louvre pour justifier son "Muslim Ban"

Donald Trump fait feu de tout bois ? On dirait bien. On se souvient qu'en janvier 2015, le jour même de l'attaque de Charlie Hebdo, il avait mis en cause la fermeté de la loi sur le port d'armes en France. Rebelote en novembre 2015, où, lui candidat à la primaire républicaine, il avait pris prétexte des attentats de Paris pour asséner son discours pro-armes lors d'un meeting dans le Texas.





Une diatribe qui avait choqué à l'époque, et pour cause : "Regardez Paris, avec les lois sur le port d'armes les plus restrictives du monde, personne n'avait d'armes sauf les méchants". "On peut dire ce qu'on veut, s'ils avaient eu des armes, si nos gens étaient armés, s'ils avaient le droit de porter des armes, la situation aurait été très, très différente", avait pursuivi le milliardaire américain.